Reprodução/TV Globo Ex-vereador Marcello Siciliano foi relatado como mandante do assassinato da colega de Câmara Municipal Marielle Franco por testemunha

O ex-vereador do Rio de Janeiro Marcello Siciliano (Progressistas) foi alvo da operação da Polícia Federal por fraudes no cartão de vacinação de autoridades para adicionar doses de imunizantes contra a Covid-19. A PF realizou uma busca e apreensão na casa do ex-parlamentar na manhã desta quarta-feira (3).

Siciliano também é um dos investigados pela morte da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018. O ex-vereador é acusado de ter sido o mandante do crime.

Segundo os investigadores, Marcello Siciliano teria intermediado a falsificação do cartão de vacina de Gabriela Ribeiro Cid, esposa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. A PF obteve informações de troca de mensagens entre Siciliano e Mauro Cid sobre o caso.

Os policiais acreditam que, em troca, Cid ajudou Siciliano a ter o visto americano. O ex-vereador não obteve a autorização para entrar nos Estados Unidos devido à investigação no caso Marielle Franco.

Fraudes em cartões de vacina

A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (3) uma operação contra uma quadrilha acusada de fraudar cartões de vacina para adicionar o imunizante da Covid-19 nos documentos. Segundo a PF, os investigados teriam entrado no sistema do Ministério da Saúde para adulterar as carteiras de vacinação.

Ao todo, os policiais cumpriam 16 mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva nas cidades do Rio de Janeiro e Brasília. Entre os alvos está o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que teve seu celular apreendido pelos investigadores.

O tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, foi preso durante a operação. A esposa de Cid também foi alvo da PF.