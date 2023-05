Tânia Rêgo/Agência Brasil Alexandre de Moraes, ministro do STF





O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a suspensão do cartão de vacinação contra a Covid-19 de Jair Bolsonaro. A decisão diz respeito também sobre o comprovante de imunização da sua filha Laura, de 12 anos.

O ministro ordenou ainda que o Ministério da Saúde realizasse a suspensão dos cartões de vacina de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Gabriela, esposa de Cid, e suas duas filhas





Outra pessoa afetada pela decisão do ministro foi o deputado federal Gutemberg Reis, além de Max Guilherme e Sérgio Rocha Cordeiro, dois auxiliares de confiança do ex-chefe do Executivo.

Estas determinações de Moraes foram feitas no âmbito da decisão que autorizou a Polícia Federal a realizar uma operação de busca e apreensão contra o ex-presiedente da República e pessoas próximas a ele.

Operação Vinare

Nesta quarta-feira (3), a Polícia Federal realizou uma operação de busca e apreensão em um endereço ligado a Bolsonaro em Brasília, no Jardim Botânico, onde ele mora com Michelle Bolsonaro. Na ocasião, o celular de Bolsonaro foi apreendido pelos agentes.

A corporação cumpre 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva, no Rio de Janeiro e em Brasília. Todas as prisões foram realizadas até as 7h.

As ações são parte da chamada Operação Venire, que investiga a prática de crimes na inserção de dados falsos sobre a vacinação contra a Covid-19 nos sistemas públicos do Ministério da Saúde.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.