Tânia Rêgo/Agência Brasil Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados





O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), classificou a pressão realizada pelas big techs contra o PL das Fake News como "desumana". O projeto seria votado na terça-feira (2) mas foi adiado pelo líder da Casa.

Lira criticou a postura de empresas como o Google e o Twitter que, de acordo com ele, usaram dos seus instrumentos, como algorítimos, para atrapalhar a divulgação de informações acerca do Projeto de Lei.

"[...] usar os seus instrumentos para impulsionar ou atrapalhar ou cercear que a outra parte se movimente e se mobilize, com todos os meios que detém, algoritmos, influência nos estados... A pressão foi horrível, desumana e mentirosa", declarou o presidente da Câmara em entrevista à GloboNews nesta quarta-feira (3).





O parlamentar disse ainda que algumas plataformas da internet "ultrapassaram todos os limites da prudência" com as ações realizadas principalmente na última segunda-feira (1), quando o Google, por exemplo, divulgou uma mensagem contra o PL.

"Se a gente puder comparar, é como se tivessem impedido o funcionamento de um Poder. Vamos entrar com ação responsabilizando pelo ato quase de horror que eles praticaram na vida dos deputados em uma semana para a votação desta matéria. A Câmara vai agir", exclamou.

Segundo o líder da Câmara, a decisão pelo adiamento da votação acerca da proposta que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet se deu porque o "assunto estava tenso e tumultuado".

