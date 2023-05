redacao@odia.com.br Mauro Cid é ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e foi preso durante operação da PF

A Polícia Federal apreendeu nesta quarta-feira (3) cerca de R$ 200 mil em espécie na casa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) Mauro Cid. Cid foi preso após uma operação da PF que investiga fraudes em cartões de vacinação de autoridades.

Segundo os investigadores, cerca de US$ 35 mil em dinheiro vivo foram encontrados na residência do ex-braço-direito de Bolsonaro. Outros R$ 16 mil em espécie também foram localizados.

A PF apura de onde Cid teria retirado o valor. Ele presta depoimento aos investigados na tarde desta quarta-feira.

Mauro Cid foi um dos alvos da operação da Polícia Federal que investiga a fraude em cartões de vacinação de Bolsonaro e seus assessores. Ele é acusado de tentar falsificar o cartão de sua esposa, Gabriela Cid, para incluir o imunizante contra a Covid-19.

Ele havia troca mensagens com o ex-vereador do Rio Marcello Siciliano (Progressistas) para falsificar o documento. Em troca, Cid prometeu a liberação do visto do parlamentar para os Estados Unidos. Siciliano é apontado como mandante da morte da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Além do ex-ajudante, Bolsonaro também foi alvo da operação. A PF realizou buscas na casa do ex-presidente em Brasília e apreendeu o celular de Bolsonaro.

Outros 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Ao todo, seis pessoas foram presas.