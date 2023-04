Reprodução/Twitter Apoiadores esperam Bolsonaro em aeroporto de Ribeirão Preto

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou neste domingo (30) em Ribeirão Preto (SP), onde foi recebido por apoiadores. Bolsonaro está na cidade para participar da Agrishow, um dos maiores eventos agropecuários do Brasil, que teve cerimônia de abertura cancelada após polêmica envolvendo o ex-presidente.



Bolsonaro era aguardado no aeroporto de Ribeirão Preto por centenas de apoiadores, em sua maioria vestidos nas cores verde e amarelo. Eles entoavam cantos contra o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, chamando-o de ladrão.

Além de apoiadores, alguns parlamentares do PL também receberam o ex-presidente na cidade, como os deputados federais Mario Frias, Ricardo Salles e Paulo Bilynsky.

Antes da chegada de Bolsonaro à cidade, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado habia publicado em seu perfil no Instagram uma foto do ex-presidente dentro de um avião comercial a caminho do evento.

A cerimônia de abertura da Agrishow, que deveria acontecer nesta segunda-feira (1º), foi cancelada após a organização do evento desconvidar o atual ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, por conta da participação de Bolsonaro. Depois disso, o Banco do Brasil decidiu retirar todos os patrocínios que mantinha com a Agrishow.



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deve visitar a Agrishow junto com Bolsonaro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.