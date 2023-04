Reprodução/TV Globo Thiago Brennand tem prisão decretada

O juiz plantonista do Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, Orlando Gonçalves de Castro Neto, decidiu neste domingo (30), em audiência de custódia, pela manutenção da prisão do empresário Thiago Brennand . Ele foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros IV.



Investigado por diversos crimes graves contra mulheres, incluindo estupro, lesão corporal, ameaça e cárcere privado, Brennad foi deportado de Abu Dhabi, para onde fugiu para não ser preso no Brasil.

A viagem de volta ao país foi escoltada por agentes federais, e Brennand desembarcou no aeroporto de Guarulhos neste sábado (29). Ele passou a noite na Superintendência da Polícia Federal na Lapa, em São Paulo.

Relembre o caso



Thiago Brennand começou a ser investigado após agredir uma atriz em uma academia em São Paulo. Ele foi flagrado agredindo a atriz Alliny Helena Gomes, de 37 anos, durante discussão em uma academia na zona oeste de São Paulo. A denúncia veio a público após reportagem exibida pelo programa Fantástico , da TV Globo , em 30 de agosto do ano passado.

Em um pedido liminar negado pela Justiça, a defesa alegou ele está sendo "caçado como troféu ao combate à violência contra mulher". Depois disso, outras denúncias surgiram e ele virou réu neste e em outros cinco processos por crimes como lesão corporal e estupro.

Ele ainda foi preso em outubro do ano passado, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, mas pagou fiança e foi solto. No mês seguinte, a embaixada brasileira em Abu Dhabi oficializou um pedido de extradição , segundo o Itamaraty.

