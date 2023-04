Reprodução/Google Street View - 30.04.2023 Plantão policial de São João da Boa Vista

Na madrugada deste domingo (30), a polícia de Aguaí , no interior de São Paulo , prendeu um homem suspeito de estuprar , roubar e esfaquear uma motorista de aplicativo no último sábado (29) na zona rural da cidade.

De acordo com os agentes, a mulher teria atendido um chamado para a corrida e o agressor teria informado que o destino seria a casa da avó na zona rural do município. Porém, quando veículo se distanciou da cidade, o homem sacou uma faca e anunciou que, na realidade, a corrida se tratava de um assalto.

Com uso de violência física e verbal, o homem estuprou a mulher, que ao tentar fugir da situação foi esfaqueada com golpes que atingiram seu pescoço, ombros e mãos.

Após isso, a vítima conseguiu empurrar o criminoso para fora do carro e travar as portas do veículo. Sem conseguir retonar para dentro automóvel, o estuprador fugiu a pé por um canavial. Ele conseguiu levar dois aparelhos celulares da vítima.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, após algum tempo, a vítima saiu do veículo e pediu ajuda para moradores. A Polícia Militar e conseguiu rastrear o local onde estava um dos celulares que foi levado pelo criminoso.

Na localização, os PMs conseguiram encontrar o aparelho e o homem, que confessou apenas que roubou a vítima. Ele foi preso em flagrante por roubo, estupro e tentativa de feminicídio.

