Nesta sexta-feira (28), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que pretende cumprir a promessa que fez durante as campanhas eleitorais e demarcar "o maior número possível de terras indígenas" em seu mandato. Ele afirmou que o processo, porém, não é simples e pode levar algum tempo.

"Eu queria que vocês tivessem consciência de que nós vamos fazer tudo aquilo que falamos que vamos fazer durante a campanha. Vamos legalizar as terras indígenas. É um processo um pouco demorado. Nossa ministra (Sonia Guajajara, dos Povos Indígenas) sabe do processo, tem que passar por muitas mãos e a gente vai ter que trabalhar muito para que a gente possa fazer a demarcação do maior número possível de terras indígenas ", disse ele, em evento em Brasília .

"Eu quero não deixar nenhuma terra indígena que não seja demarcada nesse meu mandato de quatro anos. Esse é um compromisso que eu tenho e que eu fiz com vocês antes da campanha", acrescentou.

Hoje, Lula fez uma visita ao Acampamento Terra Livre, em Brasília, quando demarcou seis terras indígenas em seis estados brasileiros, além de liberar R$ 12,3 milhões para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

A quantia será usada para a compra de insumos, ferramentas e equipamentos às casas de farinha — onde se transforma a mandioca em farinha —, com o objetivo de recuperar a capacidade produtiva das comunidades indígenas Yanomami.

"Eu jamais imaginei que existisse um governo que deixasse crianças e pessoas adultas chegarem aquelas condições. Pessoas que quase não podiam levantar de fome. Crianças com o braço com a grossura de um dedo por falta de comida em um país que é o terceiro produtor de alimento no mundo. Aquele povo estava no esquecimento, estava sendo refém de garimpeiros", afirmou o presidente em discurso.

O evento ocorre desde 2004 e todos os anos mobiliza centenas de povos indígenas a Brasília. Além de Lula, participavam da cerimônia a primeira-dama Janja da Silva, os ministros Sônia Guajajara (Povos Indígenas), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança Climática), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Esther Dweck (Gestão), Wellington Dias (Desenvolvimento Social e Combate à Fome), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), a presidente da Funai, Joenia Wapichana, o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, e o cacique Raoni Metuktire.

Nesta sexta, Lula demarcou seis terras indígenas. São elas:

TI Arara do Rio Amônia (AC);

TI Kariri-Xocó (AL);

TI Rio dos Índios (RS);

TI Tremembé da Barra do Mundaú (CE);

TI Uneiuxi (AM);

TI Avá-Canoeiro (GO).

