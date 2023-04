Divulgação/US Army Aeronaves que colidiram são do modelo AH-64

Uma colisão no ar de dois helicópteros militares dos Estados Unidos causou a morte de três oficiais no Alasca. O acidente aconteceu nesta quinta-feira (27), e um outro soldado ficou ferido durante o voo de treinamento.

Dois militares morreram ainda no local, enquanto o terceiro veio a óbito no caminho do hospital. De acordo com o Exército norte-americano, a identidade dos mortos está sendo preservada até que todos os familiares sejam notificados.

"Esta é uma perda incrível para as famílias desses soldados, seus companheiros soldados e para a divisão", afirmou Brian Eifler, comandante geral da 11ª Divisão Aerotransportada dos EUA, em comunicado.





“Nossos corações e orações vão para suas famílias, amigos e entes queridos, e estamos disponibilizando todos os recursos do Exército para apoiá-los”, complementou. A corporação informou que a causa do acidente ainda está sendo investigada.

A nota emitida pelas Forças Armadas norte-americanas dão conta ainda de que cada helicóptero AH-64 envolvido no acidente transportava duas pessoas. As aeronaves eram do 1º Batalhão de Ataque, 25º Regimento de Aviação com sede na instalação militar de Fort Wainwright, localizada em Fairbanks, no Alasca.

