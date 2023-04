Reprodução: Twitter 0 26/04/2023 Primeira-dama Janja da Silva e secretário-geral da OEI, Mariano Jabonero

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja , anunciou nesta quarta-feira (26), que irá coordenar a Rede de Inclusão e Combate à Desigualdade da Organização dos Estados Ibero-americanos ( OEI ). Ela fez o anúncio pelas redes sociais nesta manhã.

"Muito contente em aceitar o convite para coordenar a Rede de Inclusão e Combate à Desigualdade da Organização dos Estados Ibero-americanos, a

@OEIBrasil. A rede está sendo criada para trabalhar transversalmente questões como a inclusão e o combate à desigualdade na Educação, Cultura e Direitos Humanos nos países membros. A rede está sendo criada para trabalhar transversalmente questões como a inclusão e o combate à desigualdade na Educação, Cultura e Direitos Humanos nos países membros", escreveu Janja.

A primeira-dama está com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Espanha , país membro da OEI e onde é a sede da secretaria-geral da organização. O mandatário e a esposa estão no destino final da primeira viagem oficial à Europa. Eles já passaram também por Portugal, onde ficaram cinco dias. O retorno ao Brasil está previsto para amanhã (27), às 22h30.

Veja os 23 países que fazem parte da OEI

Andorra

Argentina

Bolívia

Brasil

Chile

Colômbia

Costa Rica

Cuba

Equador

El Salvador

Espanha

Guiné Equatorial

Guatemala

Honduras

México

Nicarágua

Panamá

Paraguai

Peru

Portugal

República Dominicana

Uruguai

Venezuela

Janja afirmou ainda que os trabalhos na organização começarão na semana que vem. "Na próxima semana, no escritório da OEI em Brasília, já realizaremos reunião do Grupo de Trabalho para definirmos os objetivos estratégicos e as primeiras ações concretas da rede!".

