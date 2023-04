Alan Santos/PR - 09/06/2022 Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden

Durante um pronunciamento esta semana na Casa Branca , o presidente dos Estados Unidos Joe Biden afirmou que levou sua idade em consideração ao se candidatar para reeleição. Essa foi a primeira resposta direta do mandatário sobre o assunto após falar sobre a candidatura em 2024.

“[O eleitorado americano] vai assistir a uma corrida e vai julgar se eu tenho [condições] ou não. Eu os respeito dando uma boa olhada nisso. Me sinto animado com as perspectivas”, disse após ser pressionado em relação a idade durante uma coletiva de imprensa.

Joe Biden, aos 80 anos, já é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos . Caso seja reeleito, ele deve encerrar seu segundo mandato aos 86 anos.

“Em relação à idade, não posso nem dizer que adivinho quantos anos eu tenho. Não consigo nem dizer o número – não consigo registrar”, brincou.

Durante a coletiva na Casa Branca, a resposta sobre a campanha de 2024 foi um dos poucos temas respondidos pelo presidente à imprensa.

Além disso, o mandatário também afirmou que ainda estaria concorrendo mesmo que Trump não estivesse buscando a reeleição.

“Acho que ainda estaria concorrendo se [Trump] não fosse. Eu o conheço bem… Olha, só falta… falta mais para terminar o trabalho. Temos a oportunidade de nos colocar em uma posição em que estejamos econômica e politicamente seguros por um longo tempo… Então, acho que temos que terminar o trabalho e acertar”, acrescentou.

*Com informações da CNN Internacional