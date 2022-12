Waldemir Barreto/Agência Senado Carlos Fávaro será indicado ao Ministério da Agricultura de Lula

O senador Carlos Fávaro (PSD-MT), representante e liderança da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja/MT) , será o futuro ministro da Agricultura do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A nomeação do senador foi divulgada hoje pelo jornal Estadão e afirma que o deputado Neri Geller (PP-MT) pode ocupar o cargo de secretário executivo na pasta, porém essa questão ainda está em discussão.

A escolha de Fávaro teve influência do ex-ministro da Agricultura no governo Dilma Rousseff, Blairo Maggi . Maggi tem atuado com a alta cúpula do PT para reatar o relacionamento entre o setor do agronegócio com o governo petista.

