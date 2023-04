Montagem iG / Imagens: Lula Marques/ Agência Brasil e Tânia Rêgo/Agência Brasil Moro disse que Mendes fez "ofensas gratuitas" contra ele

O senador Sergio Moro (União Brasil) disse que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes fez "ofensas gratuitas" contra ele após um vídeo do ex-ministro da Justiça viralizar. Na gravação, o ex-juiz aparece rindo e fala que vai "comprar um habeas corpus do ministro".

"Eu não tenho ofendido ninguém, eu tenho grande respeito pelo Supremo Tribunal Federal, pelos ministros. Embora eu também tenha a minha liberdade de crítica como qualquer outra pessoa, assim como elogio decisões, também as crítico, e me surpreendi quando ele veio aqui, inclusive, e deu declarações ofensivas em relação a minha pessoa", afirmou Moro em entrevista ao podcast Amarelas On Air , da revista Veja , nessa terça-feira (25).

Na declaração, Sergio Moro se referiu a uma entrevista de Mendes em que ele afirmou que uma das maiores contribuições do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria sido tirar o ex-juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba.

"Eu sou inocente", disse Moro ao se defender.

Sobre o vídeo que fez com que ele fosse denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por calúnia, ele reforçou dizendo ter sido uma "brincadeira infeliz". Ao ser questionado se ele se desculparia pela situação, o senador afirmou que, embora não tenha "caluniado ninguém", eventualmente poderia se desculpar.

"Eu dei uma declaração infeliz. A gente pode, eventualmente, se desculpar é por ter dado uma declaração infeliz. Mas não se desculpar por ter caluniado ninguém. Porque eu não caluniei ninguém", disse o ex-ministro da Justiça.

Entenda o caso

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou na segunda-feira 17 o senador Sergio Moro por crime de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. O documento é assinado pela subprocuradora Lindora Araújo, após uma representação enviada pelo ministro do STF.

Em um vídeo compartilhado na internet, Moro teria acusado Mendes de vender habeas corpus. Na gravação, Moro está acompanhado da esposa, a deputada federal Rosangela Moro (União Brasil-SP), em uma festa junina. Não se sabe quando a gravação foi realizada.

No trecho do vídeo, uma mulher diz o seguinte: “Está subornando o velho”. O ex-juiz respondeu: “Não, isso é fiança. Instituto. Para comprar… para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes”.

A PGR afirma que Moro imputou falsamente ao ministro o crime de corrupção passiva. A procuradoria reafirmou que o senador sabia que as declarações são inverídicas.

“Ao atribuir falsamente a prática do crime de corrupção passiva ao Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Ferreira Mendes, o denunciando Sergio Fernando Moro agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra objetiva do ofendido, tentando descredibilizar a sua atuação como magistrado da mais alta Corte do País”, afirma Lindora.

