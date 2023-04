Nelson Jr./SCO/STF Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)





O ex-juiz e senador Sergio Moro (União Brasil-PR) ironizou o ministro Gilmar Mendes , do Supremo Tribunal Federal , e o vídeo passou a repercutir nas redes sociais nesta sexta-feira (14). O ex-ministro do governo Bolsonaro divulgou uma nota à imprensa para explicar o episódio.

Nas imagens que viralizaram nas plataformas digitais, o parlamentar sugere a compra de um “habeas corpus do Gilmar Mendes” e começa a rir. Moro está acompanhado da esposa, a deputada federal Rosangela Moro (União Brasil-SP), em uma festa junina. Não se sabe quando a gravação foi realizada.

Com a repercussão, a assessoria de comunicação do ex-juiz se manifestou. A equipe alegou que a filmagem foi retirada de contexto. “Informamos que a fala foi retirada de contexto, tanto que [foi] divulgado só um fragmento, e não contém nenhuma acusação contra ninguém”, diz a nota.

No trecho do vídeo, uma mulher diz o seguinte: “Está subornando o velho”. O ex-juiz respondeu: “Não, isso é fiança. Instituto. Para comprar… para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes”.

Gilmar Mendes optou por não comentar o vídeo de Moro.

Outra gravação

Em outra gravação, Rosangela Moro é vista ao lado do marido e diz que uma brincadeira junina que “prende” os participantes. Na sequência, o senador completa a fala da esposa: “Vamos dar uma olhada lá, o que que é”.

“Você entendeu? Você vai para a prisão. Se alguém vai lá e dá ‘cincão’ você fica mais 10 minutos [preso]. Já pensou? Deixar você encarcerado até… [inteligível] Não é uma boa ideia?”, concluiu Rosangela.

Moro e Gilmar Mendes

A relação entre o senador e o ministro do STF não é boa. Ao longo da Operação Lava Jato, Gilmar Mendes apontou uma série de irregularidades cometidas por Sergio Moro.

“Juiz mal escolhido, mal formado e que não sabia o que era processo”, chegou a dizer Mendes neste ano durante entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo. “O que fizemos de errado para contratar um juiz como Moro? Que prova errada a gente faz para permitir que o sujeito escreva ‘conje’?”.





