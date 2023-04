Reprodução/CNN Sergio Moro foi denunciado pela PGR nesta segunda-feira (17)





O senador Sergio Moro (União-PR) realizou uma coletiva de imprensa para se pronunciar sobre a denúncia apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República) contra ele nesta segunda-feira (17).

O órgão do MPF pede a prisão do ex-ministro da Justiça devido a um vídeo onde ele teria acusado Gilmar Mendes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), de vender habeas corpus.

Moro afirmou que o vídeo em questão foi editado e manipulado, ressaltou que não há nenhuma acusação intencional contra o ministro da Suprema Corte e disse se preocupar com o cerceamento à liberdade de expressão.





"Me preocupo, dentro desse mesmo contexto, que o governo federal busque cercear a liberdade de expressão. É claro que ela não abrange ofensas, é claro que ela não abrange ameaças, mas, claramente, naqueles fragmentos manipulados, não há nenhuma acusação contra o ministro Gilmar Mendes, não há nenhuma ofensa intencional ao ministro", disse.

"O que existe são falas descontextualizados e divulgadas em fragmentos, para falsamente me colocar como alguém contrário ao Supremo Tribunal Federal e ao próprio ministro. O que nunca fui”, complementou.

Na sequência, o parlamentar afirma que sempre teceu críticas de maneira respeitosa ao Supremo, e lamentou novamente a denúncia expedida contra ele.

“Sempre quando falei do Supremo, critiquei o Supremo respeitosamente e elogiei o papel que o Supremo teve no passado no combate à corrupção. Lamento que o procurador-geral da República veja com tanta facilidade a possibilidade de denunciar um senador da República e pedir sua prisão. Não creio que esse seja o Brasil que nós queremos e para qual nós queremos caminhar", complementou.

Do vídeo à denúncia

Em um vídeo compartilhado na internet, Moro teria acusado Mendes de vender habeas corpus. Na gravação, o senador está acompanhado da esposa, a deputada federal Rosangela Moro (União Brasil-SP), em uma festa junina. Não se sabe quando a gravação foi realizada.

No trecho do vídeo, uma mulher diz o seguinte: “Está subornando o velho”. O ex-juiz respondeu: “Não, isso é fiança. Instituto. Para comprar… para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes”.

A PGR afirma que Moro imputou falsamente ao ministro o crime de corrupção passiva. A procuradoria reafirmou que o senador sabia que as declarações são inverídicas.

“Ao atribuir falsamente a prática do crime de corrupção passiva ao Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Ferreira Mendes, o denunciando Sergio Fernando Moro agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra objetiva do ofendido, tentando descredibilizar a sua atuação como magistrado da mais alta Corte do País”, afirma Lindora.

O documento ressalta que Sérgio Moro ofendeu a honra de um ministro da Suprema Corte com idade superior de 60 anos.

A PGR ainda pede para que o STF condene Moro a prisão e que o senador perca o mandato caso a condenação seja superior a quatro anos. A procuradoria ainda pede para que o ex-juiz pague uma multa por danos morais.

