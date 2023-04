Carolina Antunes/PR Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deixou o conjunto de joias recebido como presente da Arábia Saudita exposto na cozinha do Palácio do Alvorada por ao menos dois dias, segundo o ex-secretário de Comunicação do governo Jair Bolsonaro (PL), Fabio Wajngarten.

"O presente foi recebido por assessores e depois foi entregue à dona Michelle, que o deixou por dois ou três dias na cozinha, nem identificando o que era. Dona Michelle, como o presidente, também não sabiam do que se tratava", contou o ex-secretário em entrevista à CNN na última terça-feira (25).

De acordo com o ex-secretário, Jair e Michelle só tiveram conhecimento dos artigos de luxo 13 meses depois. O conjunto contém itens da marca Chopard e foram devolvidas pela defesa do ex-presidente após determinação do Tribunal de Contas da União (TCU) .

No pacote de R$ 2,5 milhões, havia uma caneta, um anel, um relógio, um par de abotoaduras e um rosário árabe chamado “masbaha”.

Ontem (25), Michelle confirmou que um conjunto de joias enviado pleo governo da Arábia Saudita foi entregue no Palácio da Alvorada na época em que ela morava no local.

Segundo a ex-primeira-dama, o pacote de itens milionários que foi entregue na Alvorada são de joias masculinas. Ela destacou ainda que este conjunto já está sob a posse da Caixa Econômica Federal.

"Essas joias que chegaram no Alvorada foram as joias masculinas. Tanto que essas joias continuam apreendidas e essa da Alvorada está na Caixa Econômica Federal. O que eu tenho a ver com isso? Foi tudo feito pelo trâmite administrativo. Trata-se de um lote da cor 'ouro rosé', um lote masculino. Um terço, um relógio, abotoaduras, uma caneta", disse, de acordo com informação do jornal O Globo.

