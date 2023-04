Ricardo Stuckert/PR - 26.04.2023 Lula durante discurso em Madri, na Espanha

Durante seu discurso na manhã desta quarta-feira (26) em Madri, na Espanha , o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) culpou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelas mortes durante a pandemia da Covid-19 e defendeu que o político seja julgado em um tribunal internacional pela “chacina”.

Ao lado do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, o mandatário apontou que Bolsonaro é responsável por, pelo menos, metade das mais de 700 mil mortes ocorridas no Brasil pela doença.

Lula afirmou que Bolsonaro deve ser responsabilizado por ter demorado a comprar as vacinas contra a o vírus para a população e por ter defendido remédios ineficientes e sem comprovação científica no combate a doença, como a cloroquina, por exemplo.

“Esse homem um dia vai ter que ser julgado num tribunal internacional por uma chacina que aconteceu”, disse Lula, que não citou diretamento o nome do ex-presidente.

As declarações do presidente petista ocorreram após uma reunião com o primeiro-ministro na sede do governo espanhol.

Lula volta a condenar guerra na Ucrânia

O chefe do Executivo federal voltou a comentar a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele pediu para que a ONU (Organização das Nações Unidas) faça reuniões extraordinárias para que o tema seja debatido e reafirmou que o posicionamento do Brasil é em defesa da paz.

“Acho que a condução da discussão sobre a guerra está errada. A ONU que me perdoe, mas já podia ter convocado algumas sessões extraordinárias com todos os países-membros para discutir a guerra. Por que não fez isso?”, questionou o presidente brasileiro.

“Eu espero que a gente possa concluir essa paz, porque não interessa a guerra nem a Ucrânia, não deveria interessar a Rússia, não interessa a Europa e não interessa o Brasil. Quando eu me recusei a vender mísseis para a Alemanha, era porque eram para a Ucrânia, e eu disse ao meu amigo Schulz: ‘eu não vou vender’”, acrescentou.

“Se um russo for morto com um míssil desses, o Brasil entrou na guerra, e eu não quero que o Brasil entre na guerra. O Brasil quer entrar em uma zona de paz para tentar ajudar. É essa. a posição de uma vez, espero que fique definido de uma vez, porque em todo país me perguntam a mesma coisa”, declarou.

Lula também relatou que ucranianos e russos são os únicos que podem definir o melhor acordo. "Não cabe a mim decidir de quem é a Crimeia. Quando você se sentar em uma mesa de negociação, você pode discutir qualquer coisa, até a Crimeia. Mas não sou eu que vou discutir isso, quem vai discutir isso são os russos e os ucranianos. Não cabe a mim definir de quem é quem", explicou.

Esta não é a primeira vez que o mandatário condena a guerra na Ucrânia. Na China, ele afirmou que o conflito segue ocorrendo por responsabilidade dos ucranianos e russos, o que desagradou os Estados Unidos e a União Europeia.

Em Portugal, Lula declarou que não igualou a responsabilidade da Ucrânia e Rússia porque, na visão dele, a maior responsável pela guerra é o governo russo.

Lula na Espanha

Lula firmou três acordos com os espanhóis. Os tratados firmados foram nas áreas da educação, trabalho e ciência e tecnologia. Um projeto de pesquisa e inovação tecnológica entre empresas brasileiras e espanholas foi assinado, além da regulamentação para empresas de aplicativos. Na área educacional, foi acordado a intensificação de intercâmbio e o reconhecimento de estudos na educação superior entre os dois países.

O encontro com Sánchez e a cerimônia de acordos entre as duas nações foi o penúltimo compromisso de Lula na Espanha. O presidente brasileiro e a primeira-dama, Janja da Silva, ainda almoçarão com o Rei Felipe VI nesta terça-feira, no Palácio Real.

Logo depois, Lula e a comitiva embarcam de volta ao Brasil. Eles devem chegar na quarta-feira (27) às 22h30 em Brasília.

