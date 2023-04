redacao@odia.com.br (IG) Janja ganhou honraria das mãos do presidente de Portugal





A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja , recuperou selo azul no Twitter neste fim de semana. Ela tinha perdido o símbolo de verificação na última quinta-feira (20), quando a plataforma digital iniciou uma ação de remoção do distintivo para quem não assinou serviços da rede social. A decisão foi tomada depois que Elon Musk se tornou dono da empresa.

O retorno do selo para vários perfis pegou todo mundo de surpresa, já que o Twitter não deu nenhuma explicação sobre o tema. O youtuber Felipe Neto perdeu o distintivo, recuperou e novamente ficou sem após afirmar que não queria ter a verificação da plataforma.

A tendência que o distintivo gratuito seja removido nos próximos dias. O Twitter já comunicou que só entidades governamentais e autoridades seguirão com o selo azul. Não por acaso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nunca perdeu o distintivo.

Já quem não for autoridade, precisará pagar o programa Twitter Blue, que custa R$ 42 mensalmente ou R$ 440 no plano anual. Famosos como Neymar e Felipe Neto optaram, até o momento, por não desembolsar essa quantia e estão sem o selo azul. Já a cantora Anitta seguiu verificada, porque decidiu assinar o Blue.

Twitter Blue

A assinatura dá direito a um selo azul de verificação para qualquer usuário que pagar uma taxa mensal. Além disso, o Twitter Blue permite que usuários testem novas ferramentas e publiquem vídeos mais longos. Em breve, também será possível ver 50% menos anúncios e ter as próprias publicações priorizadas pelo algoritmo.

Janja em Portugal

A primeira-dama viajou para Portugal na quinta ao lado do marido Lula e ganhou no sábado (22) a ordem honorífica de Portugal , a Grã-Cruz da Ordem Infante D. Henrique. A honraria surgiu em junho de 1960, quando ocorreu o 5° Centenário da morte do Infante D. Henrique.

Janja e Lula visitaram na manhã de ontem o Palácio de Belém, sede da Presidência de Portugal. Os dois se encontraram e conversaram com o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, para tratar de temas e fechar acordos bilaterais.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.