Janja durante visita ao Palácio do Planalto





A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja , não tem mais o selo azul no Twitter . A plataforma digital retomou nesta quinta-feira (20) a ação de remoção do símbolo de verificação dos perfis que não assinam serviços da rede social. A decisão foi tomada depois que Elon Musk comprou a empresa.

O distintivo seguirá gratuito para entidades governamentais e autoridades, ou seja, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continuará com o selo de verificação, assim como o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), ministros, deputados e senadores.

Já quem não for autoridade, precisará pagar o programa Twitter Blue, que custa R$ 42 mensalmente ou R$ 440 no plano anual. Famosos como Neymar e Felipe Neto optaram, até o momento, por não desembolsar essa quantia e estão sem o selo azul. Já a cantora Anitta seguiu verificada, porque decidiu assinar o Blue.

Twitter Blue

A assinatura dá direito a um selo azul de verificação para qualquer usuário que pagar uma taxa mensal. Além disso, o Twitter Blue permite que usuários testem novas ferramentas e publiquem vídeos mais longos. Em breve, também será possível ver 50% menos anúncios e ter as próprias publicações priorizadas pelo algoritmo.





