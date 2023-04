Divulgação/ECOVIAS - 28.12.2022 Movimento intenso de veículos provoca congestionamento na Rodovia Imigrantes, no Km 28, na tarde desta quarta-feira (28)

A ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) informou neste domingo (23) que há trechos de congestionamento no Sistema Anchieta Imigrantes (SAI) e em alguns pontos das rodovias que fazem ligação com o Interior, as 10h.

Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI)

O sistema tem congestionamento na Imigrantes (SP-160), do km 51 ao km 58 sentido capital. E na Rodovia Anchieta (SP-150), foram identificados pontos de congestionamento do km 62 ao km 61 sentido capital.

Sistema Castello Branco-Raposo Tavares

O sistema tem tráfego normal na Rodovia Raposo Tavares (SP-270). Já na Rodovia Castello Branco (SP-280), foram identificados pontos de congestionamento do km 49 ao km 53 sentido capital.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

O sistema tem tráfego normal na Rodovia Bandeirantes ( SP-348). Já na Rodovia Anhanguera (SP-330), foram identificados pontos de congestionamento do km 246 ao km 247 sentido interior.

Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto

Tráfego normal, sem congestionamentos.

Rodovia dos Tamoios

Tráfego normal, sem congestionamentos.