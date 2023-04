Reprodução/Instagram Janja ganhou medalha do presidente de Portugal





Janja da Silva ganhou neste sábado (22) a ordem honorífica de Portugal , a Grã-Cruz da Ordem Infante D. Henrique. A honraria surgiu em junho de 1960, quando ocorreu o 5° Centenário da morte do Infante D. Henrique. A primeira-dama viajou à Europa junto com o marido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Janja e Lula visitaram na manhã de hoje o Palácio de Belém, sede da Presidência de Portugal. Os dois se encontraram e conversaram com o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, para tratar de temas e fechar acordos bilaterais.

Um dos acordos firmados foi para a proteção de testemunhas em processo penal. O presidente brasileiro ainda pediu ousadia aos investidores brasileiros e portugueses para que ambos os países se desenvolvam nos próximos anos.

“Precisamos ser mais ousados, nossos ministros têm que conversar mais, discutir o financiamento das nossas indústrias. Nós nos comunicamos pouco. Pensamos que Portugal é amigo e não precisamos conversar, mas precisamos conversar, porque o papel do presidente e abrir a porta, mas quem tem competência para fazer negócio são os empresários”, declarou.

Lula na Europa

O presidente iniciou uma agenda de compromissos pela Europa neste sábado, começando por Portugal, onde também participou da deposição de flores junto ao túmulo do poeta português Luís de Camões, no interior do Mosteiro dos Jerônimos.

Na sequência, Lula discutiu as relações entre os países com Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém e almoçou com o primeiro-ministro Antônio Costa.

Também neste sábado, ocorreu a 13ª Cúpula Luso-Brasileira, no Centro Cultural de Belém, onde o Brasil realizou a assinatura de acordos de cooperação entre os países.

Lula seguirá em solo português até a próxima terça (25), quando embarcará para a Espanha. Ele ficará no país espanhol até quarta (26), chegando no Brasil no dia seguinte.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.