Um dragão , personagem do filme "Malévola", com mais de 10 metros de altura, pegou fogo na Disneyland de Anaheim, na Califórnia (EUA). O incidente ocorreu durante o show "Fantasmic" na noite de sábado (22).

Segundo o Corpo de Bombeiros de Anaheim, não houve feridos. A causa do incêndio ainda está sendo investigada. As testemunhas disseram que o fogo começou durante show fogos de artifícios e água.

Um vídeo do incidente mostra o dragão totalmente envolto em chamas, levando os membros do elenco a serem evacuados do local.

“A cabeça do dragão começou a brilhar e vi fogo e uma espécie de fumaça saindo”, afirmou Elaine Gilmer, que presenciou o incêndio, à ABC News.

Veja o momento em que o dragão é envolvido em chamas:

Just watched Fantasmic Dragon catches on fire at Disneyland 😢 #disney pic.twitter.com/49yTBA2MR7 — mlg (@MelissaLeeGiles) April 23, 2023

