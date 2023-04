Ricardo Stuckert Lula se reuniu com Biden em fevereiro deste ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos , Joe Biden irão participar do Fórum das Grandes Economias sobre Clima e Energia uma cúpula virtual para discutir mudanças climáticas . O evento está marcado para quinta-feira (20).

O reencontro dos líderes acontece após discordâncias diplomáticas em relação à guerra na Ucrânia . Durante viagem de Lula à China e aos Emirados Árabes, ele mencionou que os Estados Unidos incentivam a guerra enviando armamentos militares ao território ucraniano .

“O presidente Putin não toma iniciativa de paz. O Zelensky não toma iniciativa de paz. A Europa e os Estados Unidos terminam dando contribuição para a continuidade dessa guerra", disse Lula em entrevista coletiva nos Emirados Árabes no último domingo (16).

Os EUA rebateram o petista, ao dizer que o chefe de Estado brasileiro “está reproduzindo propaganda russa e chinesa” e que os comentários foram “simplesmente equivocados”.

O porta-voz principal para Assuntos Externos da União Europeia, Peter Stano, afirmou que “os Estados Unidos e a União Europeia trabalham juntos, como parceiros de uma ajuda internacional. Estamos ajudando a Ucrânia em exercícios para legítima defesa”.

O evento que tratará sobre o clima é um projeto dos EUA. Biden convidou Lula antes do mandatário brasileiro viajar à China e aos Emirados Árabes Unidos. O fórum também terá a presença da Rússia e da China , já que é composto pelas 26 maiores economias do mundo.

