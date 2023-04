redacao@odia.com.br (IG) Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá comparecer à cerimônia do Dia do Exército , comemorado nesta quarta-feira (19). O evento acontecerá no Quartel General do Exército, em Brasília, às 10h.

Foi em frente a esse QG que bolsonaristas acamparam durante semanas pedindo a invalidação do pleito que elegeu Lula como presidente. A ação culminou nos atos golpistas do dia 8 de janeiro , em que milhares depredaram a praça dos Três Poderes.

O mandatário busca uma aproximação com o Exército através do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Em cerimônia no início de abril, Lula cumprimentou os 56 oficiais-generais das Forças Armadas promovidos.

No dia 23 de março, o presidente acompanhou os avanços do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, batizado de ProSu, no Complexo Naval de Itaguaí, no litoral do Rio de Janeiro.

Em maio, Lula ainda deve almoçar com o comandante do Exército, general Tomás Ribeiro Paiva, assim como fez com o comandante da Marinha, Marcos Sampoio Olsen, em março. Ele também deve se reunir com o comandante da Aeronáutica em breve.

Segundo o presidente, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica garantiram a ele que irão despolitizar as Forças Armadas.

"Tenho a palavra das três forças de que vai ter um esforço muito grande para despolitizar as Forças Armadas. Vamos discutir com o Congresso. Temos interesse em mandar o projeto de lei dizendo que quem quiser ser candidato a alguma coisa vá para a reserva. O que não dá é ficar utilizando as Forças Armadas para fazer política", afirmou Lula ao Brasil 247 em março.

O chefe do Executivo ainda participará da cerimônia de posse do Conselho de Participação Social e de lançamento do Processo de Elaboração do PPA Participativo e da cerimônia de anúncio da recomposição orçamentária para as Universidades e Institutos Federais nesta quarta-feira.

