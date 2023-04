Reprodução Lula e Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou, no último domingo (16), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por cobrar dos Estados Unidos o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia , que já dura mais de um ano.

“Temos que ter em conta que é preciso conversar também com os Estados Unidos e a União Europeia. Ou seja, nós precisamos convencer as pessoas de que a paz é a melhor coisa para estabelecer qualquer processo de conversação. Do jeito que está a coisa, a paz está muito difícil”, comentou o petista em Pequim, capital da China.

Lula disse ainda que já havia discutido sobre essa proposta com os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden , e da França, Emmanuel Macron, além do primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz.

"Da China, o cara acusa os EUA de incentivar a guerra. Diz também que o conflito, no momento, só está interessando a [Vladimir] Putin e a [Volodymyr] Zelensky. Lula, Dilma e Stédile, juntos, mais um vexame para a política externa brasileira", diz Bolsonaro no Twitter.

No ano passado, o ex-presidente se encontrou com Vladimir Putin, presidente russo, uma semana antes da guerra começar. Bolsonaro, no entanto, não tem uma boa relação com Joe Biden, presidente dos EUA.

Apoiador de Donald Trump declarado, Bolsonaro demorou 38 dias para parabenizar Joe Biden quando foi eleito presidente dos EUA, em 2020.

Ontem, o petista, antes de encerrar a sua visita a Abu Dhabi, última escala da viagem que teve como destino principal a China, comentou novamente que a Ucrânia também teve culpa por ter gerado a guerra contra a Rússia .

“Eu penso que a construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra, porque a decisão da guerra foi tomada por dois países”, afirmou Lula durante coletiva de imprensa.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.