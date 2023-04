Reprodução - Twitter Antes de deixar Abu Dhabi, Lula disse que é preciso criar um grupo igual ao G20 para pôr fim a guerra entre Rússia e Ucrânia

Neste domingo (16), antes de encerrar a sua visita a Abu Dhabi, última escala da viagem que teve como destino principal a China, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou novamente que a Ucrânia também teve culpa por ter gerado a guerra contra a Rússia.



No sábado, antes de sair de Pequim, Lula disse também que os Estados Unidos precisam parar de incentivar a guerra , pois dessa maneira, poderá pensar em uma forma de se findar o conflito que já dura mais de um ano.



O presidente brasileiro confirmou que já havia discutido sobre essa proposta com os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da França, Emmanuel Macron, além do primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz.

“Temos que ter em conta que é preciso conversar também com os Estados Unidos e a União Europeia. Ou seja, nós precisamos convencer as pessoas de que a paz é a melhor coisa para estabelecer qualquer processo de conversação. Do jeito que está a coisa, a paz está muito difícil”, comentou o petista.

Lula sugeriu ainda a criação de um grupo com a mesma potência do G20 (grupo que reúne as maiores economias mundiais) com a participação de países neutros na negociação de paz e fim aos conflitos entre os dois países.

Fizemos uma importante visita aos Emirados Árabes, com acordos que vão fortalecer o desenvolvimento de nossos países. Pude também convidar o presidente @MohamedBinZayed para visitar o Brasil, e sei que ainda vamos avançar em nossas relações. 🇧🇷🇦🇪



🎥: Audiovisual/PR pic.twitter.com/jDhXhd7KCN — Lula (@LulaOficial) April 16, 2023

Durante a sua visita a Abu Dhabi e China, conversando com os seus líderes, o xeque Mohammed bin Zayed al Nahyan e Xi Jinping, Lula disse se mostrar confiante na possibilidade da formação do grupo.

“É importante criar um outro G20 para acabar com a guerra e estabelecer a paz. Nós estamos encontrando um conjunto de pessoas que preferem falar em paz do que em guerra ”, defendeu.