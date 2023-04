redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) O objetivo foi ter bolsonaristas no núcleo íntimo do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para vazar documentos sigilosos

Jair Bolsonaro (PL) tem infiltrados dentro do Planalto e também do Alvorada . Quem garante é um importante aliado do ex-presidente, também filiado ao PL. Segundo ele, a oposição vem recebendo informações sigilosas, incluindo documentos, em primeira mão.



A coluna conversou com um membro do PL, muito ligado a Bolsonaro, que fez a revelação. "Treinamos alguns funcionários do Planalto e outros do Alvorada, que ficaram muito ligados a Bolsonaro, a fingir mudança de lado após a eleição para continuar com seus empregos lá" , diz ele.



De acordo com o parlamentar, o objetivo foi ter bolsonaristas no núcleo íntimo do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para vazar documentos sigilosos, estratégias do governo e até antecipar movimentos de ministros.



"São funcionários de carreiras de várias patentes e que continuam lá dentro", afirmou o deputado. "Você não notou como os documentos do ministério da Justiça vazaram rápido no 08 de janeiro? Tem muito mais vindo aí", reforça.



Segundo ele, quem recebe os documentos é um contratado do PL, que é de extrema confiança de Bolsonaro e que filtra o que considera bombástico . A partir daí, alguns casos são enviados ao próprio ex-presidente e outros para parlamentares de oposição agirem. Há também documentos antecipados para alguns veículos de comunicação.



A coluna questionou a veracidade das informações e recebeu um documento interno do Alvorada, uma espécie de ata de uma reunião que não consta em nenhum órgão oficial. A imagem foi apagada após visualização.



"O Lula dorme com o Bolsonaro e nem imagina", encerrou o parlamentar em tom de brincadeira e ainda completou. "Duvido que achem os infiltrados porque foram muito bem treinados".