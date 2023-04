Reprodução Lula durante discurso nos 100 dias do seu governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir nesta segunda-feira (17) com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia , Serguei Lavrov , no Palácio do Planalto . Antes disso, a autoridade russa deve visitar o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira , no Palácio do Itamaraty.

Segundo o governo, um dos assuntos debatidos pelas autoridades será a guerra entre Rússia e Ucrânia .

A visita de Serguei ao Brasil ocorre em meio a um momento em que a postura do presidente brasileiro na política internacional tem despertado contrariedade nos Estados Unidos.

Durante viagem à China, na semana passada, Lula criticou os EUA pelo fornecimento de armas à Ucrânia e disse que o país precisa parar de incentivar a guerra, além de responsabilizar a Ucrânia pelo conflito.

Ao contrário de Lula, os Estados Unidos veem a Rússia como principal responsável pela guerra e, desde o início, comandam a imposição de sanções econômicas ao país comandado por Vladimir Putin.

Atualmente, China e Rússia são os dois principais rivais geopolíticos dos Estados Unidos. A China é forte aliada da Rússia e não condena, como o Ocidente, a invasão da Ucrânia.



Com o obejtivo de criar um "clube da paz", Lula vem defendendo perante a comunidade internacional a fromação de um grupo de países neutros em relação à guerra. Na viagem à China e em conversa com Xi Jinping, ele enfatizou esse ponto. Para o brasileiro, a China exerceria um papel importante caso o memso fosse criado.

Em fevereiro, Mikhail Galuzin, vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, ,garantiu que a ideia de Lula para o "clube da paz" vinha sendo analisada "principalmente do ponto de vista da política equilibrada do Brasil e, claro, levando em consideração a situação no terreno".

Serguei Lavrov deve chegar por volta das 10h20 ao Itamaraty para a reunião com o ministro das relações exteriores brasileiro e, após isso, deve haver uma declaração à imprensa e, logo depois, um encontro de Lavrov com Lula.

Além da guerra, veja quais serão os temas abordados pelos dois ministros:

comércio e investimentos

ciência e tecnologia

meio ambiente

energia

defesa

cultura

educação

Às 13h haverá uma declaração à imprensa.

A ida ao Palácio do Planalto está prevista para as 15h.

