Isadora de Leão Moreira / Governo do Estado de SP O Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas

O governador de São Paulo , Tarcísio de Freitas (Republicanos) , passou por nova cirurgia e precisou cancelar participação na cerimônia de passagem de chefia do Comando Militar do Sudeste, do Exército, nesta segunda-feira (17).

Segundo a assessoria do governador, ele passa bem e deve cumprir agendas internas no Palácio dos Bandeirantes nesta semana. O procedimento cirúrgico foi realizado no sábado (15). Tarcísio agora segue com orientações médicas de repouso.

O novo procedimento tem relação com a crise renal que Tarcísio teve no fim de março, quando estava em Londres, na Inglaterra. Na capital inglesa, ele passou por uma cirurgia para a retirada de cálculo renal.

O secretário de Negócios Internacionais do governo, Lucas Ferraz, passou a representar o governador nos compromissos no Reino Unido, e em Madri, na Espanha.

O cálculo renal , ou pedra nos rins, é uma formação de massa sólida nos rins ou nas vias urinárias por conta do acúmulo de cristais que costumam causar muita dor. O tratamento pode ser feito com medicamentos ou procedimentos cirúrgicos para a retirada dos cálculos.

