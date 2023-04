redacao@odia.com.br (Agência Brasil) Flávio Dino afirma que Escola Segura já fez centenas de prisões e apreensões





O ministro da Justiça e Segurança Pública , Flávio Dino (PSB-MA), declarou nesta quinta-feira (13) que cerca de 100 pessoas foram presas ou apreendidas por realizar ameaças de ataques em escolas no país. A afirmação foi feita durante a visita que realizou em Florianópolis, uma semana depois dos assassinados que ocorreram em uma creche que deixou quatro crianças sem vida.

Em entrevista coletiva, Dino explicou que as redes sociais estão realizando ações para se adequar à ordem federal. Ele também relatou que “não há termos de uso que se sobrepõem à vida das crianças” e lamentou as mortes que ocorreram durante o ataque na creche.

Em 5 de abril, um homem entrou numa creche de Blumenau e atacou crianças com uma machadinha. Ele agiu sozinho.

A polícia prendeu o assassino, que responderá por quatro homicídios triplamente qualificados e quatro tentativas de homicídios triplamente qualificados.

O governo Lula divulgou nesta semana, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a distribuição de R$ 150 milhões para reforçar o patrulhamento e ronda nas escolas. Cidades e estados poderão receber a verba depois que se inscreverem em um edital.

Lula fará reunião

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT-CE), disse nesta quinta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se reunir com representantes dos Três Poderes para debater os ataques nas escolas. Em entrevista ao programa “Estúdio i”, da GloboNews, o chefe da pasta afirmou que o petista está preocupado com o problema que ocorre nas unidades educacionais do país.

“Reunido com o ministro Rui e Dino, nós sugerimos a importância do presidente Lula convocar todos os entes federados, governadores, prefeitos, a Justiça, o Congresso Nacional, a sociedade para fazer uma grande mobilização, dentro do papel de cada ente, para vencer o problema enfrentado nesse momento, que não é fácil. É o reflexo da sociedade que estamos vivendo e vem estimulando a violência, intolerância, o medo, o armamento, falta de controle das nossas plataformas de redes sociais“, afirmou.

Camilo sugeriu que igrejas façam parte de um movimento que ajude a combater a violência nas escolas. Ele ainda apontou a necessidade dos pais em acompanharem o comportamento dos filhos.

Além disso, o governo federal planeja realizar reuniões semanais entre ministros. Camilo Santana prometeu, em três meses, apresentar um relatório com uma proposta concreta de um projeto nacional para combater à violência nas escolas.







