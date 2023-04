Isadora de Leão Moreira / Governo do Estado de SP O Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante Cerimônia de Conscientização sobre o Autismo

O ex-integrante do governo de Jair Bolsonaro (PL), Quirino Cordeiro Júnior, foi escolhido pelo governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para coordenar o principal centro de referência para dependentes químicos do estado, o Cratod. Cordeiro é defensor do uso de comunidades terapêuticas no tratamento de dependentes químicos.



O governador esteve presente na inauguração na unidade o Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas, aposta do governo paulista para tratar a Cracolândia. O evento ocorreu na última terça-feira (12).

Quirino Cordeiro Júnior é ex-titular da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania na gestão Bolsonaro. Ele assumira a nova estrutura que fica no bairro Bom Retiro, na região central de São Paulo.

A entrada de Cordeiro na gestão muda algumas coisas na instituição. Agora, o Cratod deixa de ser coordenado pelos servidores estaduais e é assumido pela organização social Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM). A organização possui como iretor-presidente o psiquiatra Ronaldo Lara enjeira, ligado à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).



Cordeiro é defensor das práticas de comunidades terapêuticas, ao qual tem como pilares de tratamento a abstinência e práticas religiosas para o dependente químico. Elas costumam se concentrar em áreas rurais e tem como administração entidades cristãs.

O modo de tratamento não possuí comprovações científicas sobre a eficácia. O Conselho Nacional de Saúde (CNS) se mostrou contra o tipo de terapia desde a criação do Departamento de Apoio às Comunidades Terapêuticas no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A medida havia sido aprovada após pressão das entidades religiosas.

Nos anos de 2019 à 2022, Cordeiro trabalhou ao lado do ministro da Cidadania, Osmar Terra (MDB), para que houvesse um maior repasse às comunidades terapêuticas. Além disso, ele atuou como coordenador de Saúde Mental no Ministério da Saúde entre 2017 e 2018.

Com tais medidas, a verba federal recebida por essas comunidades foi de R$ 50,3 milhões em 2017, para R$ 105,2 milhões em 2020. Os valores foram levantados pela ONG Conectas, juntamente com o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap).

Em 2019, Cordeiro participou da aprovação da Política Nacional sobre Drogas (Pnad), ao qual instituiu a abstinência como uma forma de redução de danos, sendo essa a principal abordagem no tratamento contra o uso de drogas. Além disso, defendeu que comunidades terapêuticas seja o destino preferencial dos pacientes em busca de tratamento, ao invés dos Centros de Assistência Psicossocial (Caps).

O método também é defendido por Laranjeira, psiquiatra à frente da SPDM. Ele foi coordenador do programa Recomeço na gestão de Geraldo Alckmin (PSB), período em que Cordeiro ocupou o cargo de diretor do Hospital Psiquiátrico Cantareira. Este local era para onde os usuários da Cracolândia eram encaminhados.

