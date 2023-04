MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Camilo Santana, ministro da Educação





O ministro da Educação , Camilo Santana (PT-CE), disse nesta quinta-feira (13) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se reunir com representantes dos Três Poderes para debater os ataques nas escolas. Em entrevista ao programa “Estúdio i”, da GloboNews , o chefe da pasta afirmou que o petista está preocupado com o problema que ocorre nas unidades educacionais do país.

“Reunido com o ministro Rui e Dino, nós sugerimos a importância do presidente Lula convocar todos os entes federados, governadores, prefeitos, a Justiça, o Congresso Nacional, a sociedade para fazer uma grande mobilização, dentro do papel de cada ente, para vencer o problema enfrentado nesse momento, que não é fácil. É o reflexo da sociedade que estamos vivendo e vem estimulando a violência, intolerância, o medo, o armamento, falta de controle das nossas plataformas de redes sociais“, afirmou.

Camilo sugeriu que igrejas façam parte de um movimento que ajude a combater a violência nas escolas. Ele ainda apontou a necessidade dos pais em acompanharem o comportamento dos filhos.

“Precisa ser uma mobilização nacional. É preciso que a igreja se movimente, tanto os padres, como os pastores nas suas celebrações, seus cultos, possam levar a mensagem às famílias brasileiras nesse momento. E os pais possam acompanhar um pouco mais o comportamento dos seus filhos, conversar mais, verificar quais são os conteúdos que seus filhos estão acessando hoje nas redes sociais, isso é importante“, pontuou.

O ministro se reuniu nesta quinta com os secretários de Educação estaduais e municipais para escutá-los e também debater soluções para as escolas. O encontro foi considerado positivo e que pode trazer bons frutos ao país.

Além disso, o governo federal planeja realizar reuniões semanais entre ministros. Camilo Santana prometeu, em três meses, apresentar um relatório com uma proposta concreta de um projeto nacional para combater à violência nas escolas.

Recursos para a segurança nas escolas

O governo Lula divulgou nesta semana, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a distribuição de R$ 150 milhões para reforçar o patrulhamento e ronda nas escolas. Cidades e estados poderão receber a verba depois que se inscreverem em um edital.





