José Cruz/Agência Brasil - 09.11.2022 Arthur Lira cumprimentando Lula





O presidente da Câmara , Arthur Lira (PP-AL), articula mudanças nos textos dos decretos assinados pelo presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que alteram o marco do saneamento básico, aprovado no governo Jair Bolsonaro (PL-RJ). O deputado federal quer evidenciar que o Palácio do Planalto não tem uma base sólida no Congresso.

Desde que assumiu o poder, o chefe do Executivo federal evidenciou que faria mudanças na lei do marco do saneamento básico, dando prioridade para empresas estatais. No entanto, deputados e senadores demonstraram descontentamento com o Planalto, pois não houve qualquer debate sobre o tema.

Além disso, muitos parlamentares destacaram que o marco do saneamento não é uma conquista do governo Bolsonaro, mas do Congresso Nacional, porque ocorreu uma série de debates para que se chegasse ao texto final do projeto. A lei teve a aprovação de opositores e governistas.

Lira se reuniu com deputados nesta quinta-feira (13) para debater a composição das comissões mistas das medidas provisórias e colocou o tema do saneamento em debate. Foi quase unânime que alterações precisam ser feitas nos decretos assinados pelo presidente Lula.

O posicionamento dos colegas alegrou o presidente da Câmara. Ele quer mostrar ao Planalto que há uma necessidade do governo descer do salto e passar a negociar de igual para igual com o Congresso. E a articulação de Lira está sendo feita às claras.

Lula ordenou que ministro negocie com Lira

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se encontrou com líderes aliados no Congresso para explicar os decretos, seguindo uma determinação do presidente Lula. Porém, os argumentos apresentados não foram bem digeridos nem pelos parlamentares da base governista.

A tendência é que Lira aplique uma derrota no Planalto e recupere sua força, principalmente com o super blocão formado nesta semana.

Lula sente que pode perder essa batalha, mas acredita que a derrota pode ser uma oportunidade para fazer com que seus aliados fiquem com olhos abertos e se empenhem mais na hora de negociar.





