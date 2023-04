redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Após 100 dias de governo , a pesquisa Ipec aponta que 48% dos brasileiros consideram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez menos do que se esperava. Ainda, 31% acham que o petista fez o esperado. Já 13% acham que Lula fez mais do que o esperado e 7% não responderam.

Segundo o levantamento, para 39% dos entrevistados o governo Lula é considerado ótimo ou bom. Já 30% consideram como regular e 26%, como ruim ou péssimo. Os que não sabem ou não responderam são 6%.

Na última pesquisa feita pelo Ipec em março, Lula tinha 41% de aprovação e 24% de reprovação. Os números oscilaram em relação a neste levantamento de abril, com a margem de erro sendo de 2 pontos.

Sobre a maneira de Lula governar, 54% aprovam, 37% desaprovam e 9% não sabem ou não responderam. No levantamento de março, Lula tinha 57% de aprovação e 35% de desaprovação.

O Ipec apontou também que 52% dos brasileiros confiam em Lula, enquanto 44% desconfiam. Na pesquisa anterior, eram 53% e 43%, respectivamente.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas em 128 municípios entre os dias 1 e 5 de abril de 2023. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.