Reprodução: Ricardo Stuckert - 11/04/2023 Lula embarcando para China e se despedindo do vice, Geraldo Alckmin

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB) , assume a Presidência da República pela terceira vez nesta terça-feira (11). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou o Brasil por volta das 7h com destino a Lisboa (Portugal), onde fará uma escala de duas horas e depois seguirá para a viagem oficial à China .

A agenda de Alckmin ainda não foi divulgada, mas ele deve despachar do Palácio do Planalto, da sala da presidência.

A primeira vez do vice assumindo o cargo foi em janeiro deste ano, quando Lula foi a viajou para a Argentina e para o Uruguai. No mês seguinte, o petista foi ao encontro de Joe Biden, nos Estados Unidos, deixando Alckmin no comando pela segunda vez.

Na ida à Argentina, Lula pediu para que Alckmin sentasse na cadeira do presidente e o vice negou, dizendo que poderia utilizar a sala, mas a cadeira não.

"Dito isso, eu vou passar a palavra para o meu companheiro Geraldo Alckmin, que foi presidente agora por três dias que eu fui na Argentina, e não quis sentar na minha cadeira. Eu pedi para ele ficar na minha sala; ele disse: não; na sala eu posso ficar, mas a cadeira é do presidente, nela eu não sento! E ele foi despachar numa sala vizinha da sala do presidente; e eu volto a repetir na frente de todos os governadores; eu vou viajar muito, e quando eu viajar, na minha cadeira eu vou escrever Geraldo Alckmin, para você poder sentar, sem nenhuma preocupação, porque a minha cadeira "não morde, ela afaga", está bem?", disse Lula em janeiro.

Viagem à China

O presidente foi à China acompanhado de uma comitiva composta pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por ministros e deputados . Ao todo são 40 autoridades.

Os chefes das pastas são:

Fernando Haddad (Fazenda)

Marina Silva (Meio Ambiente)

Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária)

Luciana Santos (Ciência e Tecnologia)

Mauro Vieira (Relações Exteriores)

Alexandre Silveira (Minas e Energia)

Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário)

Wellington Dias (Desenvolvimento Social)

Margareth Menezes (Cultura)

O objetivo da viagem é tratar das relações comerciais com a China, maior parceiro de negócios do Brasil, e questões como a guerra na Ucrânia e governança global.

