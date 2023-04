Montagem iG / Imagens: Tânia Rêgo/Agência Brasil e Isac Nóbrega/PR TSE nega pedido para tornar Moraes suspeito para julgar Bolsonaro

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou, por unanimidade, um pedido feito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que o ministro Alexandre de Moraes fosse afastado de um processo envolvendo o ex-mandatário.

O recurso foi julgado em plenário virtual, em sessão extraordinária encerrada às 23h59 de ontem (10).

O pedido era baseado em um gesto feito por Moraes durante o julgamento de um processo envolvendo lives de Bolsonaro, em 27 de setembro do ano passado, durante a campanha presidencial em que ele tentava a reeleição.

Na ocasião, Moraes fez um gesto de degola com o dedo, o que foi interpretado pela defesa como uma manifestação de “animosidade” com Bolsonaro e de “interesse pessoal” no processo , motivo pelo qual pediram a suspeição do ministro, que é presidente do TSE .

À época, diversos veículos de imprensa noticiaram que o gesto não tinha relação com o julgamento, mas fora direcionado a um assessor que havia demorado em cumprir uma tarefa pedida por Moraes.

O ministro Ricardo Lewandowski já havia negado o pedido de suspeição anteriormente, afirmando que “o objetivo da presente ação é apenas o de criar um fato político com o reprovável propósito de tumultuar o processo eleitoral”.

Em seguida, o caso foi parar no gabinete do ministro Nunes Marques , que usou das mesmas palavras para votar pela rejeição do pedido. Ele foi seguido pelos demais ministros que participaram do julgamento . Por ser alvo do pedido, Moraes ficou impedido de votar.

