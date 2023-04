Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023 Golpistas invadiram Congresso, STF e Palácio do Planalto





O ministro do STF (Supremo Trubunal Federal), Alexandre de Moraes, concedeu, nesta treça-feira (4), autorização para que dois parlamentares visitem presos por envolvimento nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro.

A autorização vale para a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) e para o senador Izalci Lucas (PSDB-DF). Apenas os dois congressistas podem usufruir das liberações, sendo proibido o acompanhamento de outras pessoas, sejam políticas ou não.

Bia e Izalci poderão ter acesso ao presídio da Papuda. Das 2.182 pessoas presas pela invasão à Praça dos Três Poderes, apenas 294 permanecem detidas tanto na Papuda como na Penitenciária Feminina do Distrito Federal.





De acordo com o ministro, além da proibição de entrada de acompanhantes, está também vetada a entrada com celular e também o registro de imagens no interior dos presídios onde estão as pessoas detidas em decorrência das manifestações golpistas.

"Reitero que fica terminantemente proibido o ingresso no interior das galerias onde os presos estão confinados portando aparelho celular, bem como do registro de imagens no interior das unidades prisionais, sob pena de responsabilização", destacou Moraes na decisão.

