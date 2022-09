Reprodução/TSE - 29.09.2022 Moraes faz gesto de "faca no pescoço" durante sessão da Corte que julgava proibição de 'lives' do presidente nas residências oficiais

Nesta quarta-feira (28), um grupo de advogados protocolou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um pedido de afastamento do ministro Alexandre de Moraes . O documento alega que o ato de degola , feito pelo juiz do TSE durante votação de um caso sobre Bolsonaro , foi "suspeito".



"O sinal caracteriza uma manifestação pessoal do julgador, o que é vedado por lei e pela Constituição Federal ", observaram. "Não há dúvidas de sua conduta lesiva à imparcialidade do juiz, pondo em risco todo o processo eleitoral, tendo em vista a proximidade do pleito e seu posicionamento durante a sessão e histórico de perseguições a Bolsonaro."

De acordo com o processo, o gesto de "faca no pescoço" referiu-se ao voto de minerva de Morae s. Na sessão, a Corte Eleitoral formou maioria pela proibição de lives do presidente nas residências oficiais.

"Nesse sentido, esta ação requer o afastamento cautelar de Moraes, devido à proximidade do pleito para o próximo dia 2/10, com apuração de suas condutas e ulteriores providências no âmbito administrativo, bem como, sendo o caso, apuração pela Procuradoria-Geral Eleitoral, em tese, de violações aos princípios da impessoalidade e moralidades", argumentaram.



O que diz o ministro

Após o episódio viralizar e causar alvoroço entre os bolsonaristas nas redes sociais, Alexandre de Moraes afirmou que que o gesto de "degola" foi uma brincadeira com o assessor e que nada tinha haver com o julgamento na Corte.

"Foi uma brincadeira com um assessor meu que estava na plateia e demorou para me passar uma informação. Ela [ministra Maria Cláudia] nem tinha começado a votar", disse o ministro.

