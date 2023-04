redacao@odia.com.br (Agência Brasil) Ricardo Lewandowski deixa o Supremo Tribunal Federal após 17 anos





O ministro Ricardo Lewandowski , do Supremo Tribunal Federal , disse nesta terça-feira (11) que quem for substituí-lo na Corte vai precisar seguir e respeitar a Constituição. Ele também pontuou que é fundamental que o novo magistrado seja corajoso e suporte pressões.

Lewandowski vai completar 75 anos de idade em maio, mas decidiu antecipar sua aposentadoria. Ele deixará o Supremo nesta terça, desfalcando a Corte enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não indicar o sucessor.

Após o petista fazer a indicação, o profissional cotado para ir para o STF passará por uma sabatina no Senado. Caso seja aprovado pelos senadores, a pessoa indicada por Lula assumirá o cargo de ministro.

Em entrevista para os jornalistas, Lewandowski foi questionado como deve ser o perfil do novo magistrado do Supremo Tribunal Federal. “Independente de gênero, cor e raça, quem vai me substituir precisa respeitar a constituição, ter coragem e aguentar pressão”, comentou logo após receber uma homenagem do ministro da Educação, Camilo Santana (PT-CE).

Lewandowski se tornou ministro em 2006, quando foi indicado por Lula. Ele afirmou que a Corte mudou ao longo dos últimos 17 anos. “Eu penso que o STF progrediu bastante, sobretudo, em relação aos direitos humanos e fundamentais. O Supremo sempre agiu no sentido de respeitar a dignidade da pessoa humana", pontuou.

A carreira de Lewandowski

O ministro foi desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e atuou como juiz do Tribunal de Alçada Criminal do estado paulista. Em 2006, foi indicado por Lula para ser ministro do STF, sendo aprovado pelo Senado.

Lewandowski foi eleito presidente da Corte entre 2014 e 2016. Ele teve a responsabilidade de presidir no Senado o julgamento do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

O ministro também presidiu o Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2010. Neste momento, ele ocupa o cargo de vice-presidente da Corte.





