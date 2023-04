Divulgação/Igreja Mundial O pastor Valdemiro Santiago de Oliveira, fundador da "Igreja Mundial do Poder de Deus"

Justiça do Estado de São Paulo decreta que o pastor e apóstolo Valdemiro Santiago tenha uma aeronave apreendida para quitação de uma dívida de R$ 21,4 milhões para a National Bank. Santiago é fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus e da empresa Intertevê Serviços Ltda.



A decisão foi do juiz Felipe Poyares Miranda, e determinou que ainda no dia 29 de março que a aeronave fosse entregue. Ele deve ser direcionada a um oficial de Justiça no aeroporto de Jundiaí (SP). Entretanto, a decisão foi contestada pela empresa ao qual a aeronave pertence, dizendo que é impossível cumpri-la, pois ela está com uma ordem de restrição de voo pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), em decorrência da falta de manutenção.

A aeronave em questão é do modelo PC 12/47E, nomeada de "Pilatus". Ela foi fabricada em 2009, e, segundo os dados do processo coletados pelo colunista do UOL Rogério Gentile, ela está estacionada no aeroporto regional de Bonito, no Estado do Mato Grosso do Sul.

Segundo o banco, em 2018, o então genro de Santiago e representante da Intertevê, Filipe Pires Iannie, assinou um termo ao qual confessa que tem conhecimento da dívida, e coloca o avião como garantia de pagamento.

O banco afirma que a empresa do pastor não efetuou o pagamento da dívida, e tentou "ocultar" o bem, o transferindo para o nome de uma empresa chamada "Eu Transpiro Decoração", que é de uma das filhas de Santiago. A Nacional Bank diz que isso é um desrespeito com a decisão judicial, e pede para que seja aplicada uma multa de 20% sobre o valor da dívida. No processo, o banco ironiza: "é o milagre da blindagem patrimonial dos seus bens".

O pastor disse à Justiça que não reconhece a dívida, e afirma que esta é uma tentativa do ex-genro de aplicar um "golpe" na família. Ele argumenta que é uma pessoa "honesta, cumpridora de seus compromissos e obrigações, desempenhado um excelente papel social".

Santiago é categórico ao dizer que nunca contraiu tal dívida, e que o termo anexado pela Nacional Bank é um documento forjado por Iannie. Para o pastor, a procuração que disponibilizou para o então genro não era válida para assinar tal tipo de documento, dizendo que ele é "vítima de um ato criminoso".

Valdemiro Santigo entrou com uma queixa-crime contra Iannie, mas que segue nos estágios iniciais de investigação.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.