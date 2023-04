Ricardo Stuckert/PR Reunião ministerial dos 100 dias de governo





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta segunda-feira (10) que o Brasil “voltou a olhar para o futuro”.E m discurso feito na abertura da reunião com ministros sobre os 100 primeiros dias do seu terceiro mandato, o petista prometeu investir em infraestrutura para alavancar o desenvolvimento do país.

"O Brasil voltou a olhar para o futuro. Olhar para o futuro significa investir em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, geração e transmissão de energia, conectividade, expansão do pré-sal, energia solar, eólica, entre outras iniciativas que irão colocar outra vez o Brasil no rumo do desenvolvimento. Mas significa, antes de tudo, olhar para as pessoas", comentou.

“Não se constrói um país verdadeiramente desenvolvido sobre as ruínas da fome, dos ataques à democracia, do desrespeito aos direitos humanos e das desigualdades de renda, raça e gênero. Não se chega a lugar nenhum deixando para trás a metade mais sofrida da nossa população", completou.

No entanto, Lula afirmou que percebe que há pessoas que não gostam de “democracia impregnada” no governo. Porém, garantiu que trabalhará para que esse cenário mude e que vai exigir que todos os funcionários e autoridades que passem pelo Palácio do Planalto tenham carteira de vacinação.

“As pessoas se preparem porque nós vamos voltar a tratar o povo com muito respeito e assim vale para todas as áreas. Vale para todas as áreas. Nós ainda temos muita gente que não gosta de democracia impregnada aqui”, pontuou.

Lula e os 100 dias

O governo federal lançou uma campanha publicitária para comemorar os 100 dias da gestão Lula. O Planalto usou a frase “o Brasil voltou” e exibiu o discurso do presidente da República em todas as plataformas digitais.

"O Brasil voltou para cuidar, sobretudo, dos brasileiros e brasileiras que mais precisam e que nos últimos anos foram a principal vítima da ausência de governo neste país. O Brasil voltou para conciliar crescimento econômico com inclusão social, para reconstruir e seguir adiante. O Brasil voltou para ser outra vez um país sem fome", declarou.

"Nós ainda temos 1.360 dias para seguir reconstruindo esse país. Significa que temos chances e mais chances e mais chances. Cada erro que a gente cometer, a gente vai ter sempre cem dias para recuperar e fazer as coisas certas", concluiu.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.