O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan criticou, nesta segunda-feira (10), a realização de exercícios militares da China ao redor da ilha. Os atividades são uma retaliação ao encontro da presidente taiwansea com autoridades dos EUA.

O órgão taiwanês pontua que a presidente Tsai Ing-wen exerceu um direito básico de soberania de uma nação ao viajar para os EUA e se reunir com o presidente da Câmara dos Representantes norte-americana, Kevin McCarthy.

"O MOFA reitera que o chefe de Estado da ROC (Taiwan) exerce um direito básico de uma nação soberana quando viaja para outros países para se envolver em atividades diplomáticas, e que a China não tem o direito de intervir. Ao usar isso como pretexto para realizar ações provocativas, a China está claramente desafiando a ordem internacional e minando a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan e na região", informou o comunicado .





Na sequência, o ministério ressalta que "condena as ações da China nos termos mais fortes possíveis" mas que, por sua vez, não escalará conflitos, não "instigará disputas" e que defenderá firmemente a sua soberania nacional, democracia e liberdade.

"Taiwan também continuará a manter estreitas comunicações e coordenação com os Estados Unidos e outros países afins para deter conjuntamente a expansão autoritária e a agressão, preservar a ordem internacional baseada em regras e defender um Indo-Pacífico livre e aberto", completa a nota.

A China informou no último sábado (8) que tinha iniciado a realização de exercícios militares em torno da ilha de Taiwan. A "patrulha de segurança", como foram definidas as atividades, devem durar até esta segunda-feira.

Já a emissora estatal chinesa "CCTV" informou que nos exercícios do sábado foram "simulados ataques de precisão conjuntos contra objetivos-chave na ilha de Taiwan e nas águas territoriais". Os aviões ficaram no "espaço aéreo do objetivo" e as forças de terra realizaram "exercícios para atacar precisamente os vários objetivos".

Segundo um último boletim divulgado pelo Ministério da Defesa da ilha , as ações foram intensificadas no domingo (9), e foram usados 11 navios de guerra e 70 jatos ao redor de Taiwan. A ação está "cercando" a localidade.

