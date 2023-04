Ricardo Stuckert/PR Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Reunião ministerial dos 100 dias de governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou categoricamente nos últimos dias que não pretende escolher o novo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) por critérios identiários. A afirmação pegou muito mal dentro do Planalto e aliados de primeira grandeza sentiram-se incomodados. A opinião recorrente é que ele agiu contra o próprio governo e deu palanque para críticos.

A coluna conversou com alguns membros do governo e todos concordaram que a declaração foi infeliz. " Ele não precisa escolher, mas para que dizer que não vai usar esse critério?", criticou um ministro. Lula, no entanto, não afirmou que não vai usar o critério, mas que não irá se pautar na obrigação de escolher um negro ou uma mulher para a vaga de Ricardo Lewandowski, que deixa a cadeira na próxima terça-fera (11) .

Leia também Um ministro de Lula ganhou o respeito até da oposição

Ainda assim, outro ministro pensa que o presidente deveria se poupar desse tipo de comentário. "Fica parecendo o Bolsonaro, como se tivesse algo contra a igualdade", lembrou. O próprio ministro afirma saber que não é o caso. "O Lula ainda não entendeu que não estamos em 2003 e que qualquer discurso que ele faça é recortado a bel prazer do bolsonarismo".

Uma ministra ficou profundamente irritada com a afirmação do presidente. "É como se ele não estivesse preocupado com a paridade", disse ela em sigilo para a coluna. Na visão da importante aliada durante o período eleitoral, a escolha dos próximos ministros do STF deveriam ser pautadas exclusivamente por igualdade. "Até que as mulheres e negros no Supremo representem a mesma parcela da sociedade é preciso fazer escolhas".

Parte dos aliados do presidente não concorda e chega a achar absurda a colocação que ele faz de estar preocupado com a competência do escolhido. "É como se negro ou mulher não fosse competente. Se está subrepresentado e há pessoas competentes por que não corrigir?", questionou um membro histórico do PT.

Lula ainda não anunciou quem é o escolhido, mas como a coluna adiantou, o nome já está formado em sua cabeça . Pessoas próximas acreditam que o grande favorito segue sendo seu ex-advogado Cristiano Zanin.