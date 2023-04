Reprodução: Redes Sociais Thiago Brennand

O empresário Thiago Brennand, de 42 anos, denunciado por agredir e estuprar mulheres , afirmou que vai voltar ao Brasil . Em vídeo divulgado nesta semana, ele diz que será "preso injustamente".

Na gravação, Brennand se defende ao dizer que "obviamente não estuprei ninguém" e anuncia que vai se entregar às autoridades brasileiras. Ele está foragido desde setembro de 2022.

Acusação de estupro

O empresário começou a ser investigado após agredir uma atriz em uma academia em São Paulo . Depois disso, outras denúncias surgiram e ele virou réu neste e em outros cinco processos por crimes como lesão corporal e estupro.

Brennand ainda foi preso em outubro do ano passado, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes , mas pagou fiança e foi solto. No mês seguinte, a embaixada brasileira em Abu Dhabi oficializou um pedido de extradição, segundo o Itamaraty.

Em nota, a embaixada dos Emirados Árabes disse apenas que "o assunto está sendo tratado pela embaixada brasileira em Abu Dhabi com as autoridades emiráticas competentes".

Em nota, o Itamaraty disse que "mais documentos foram enviados em dezembro, mas até agora, o país árabe não se manifestou".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.