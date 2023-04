Bruno Spada/Câmara dos Deputados Lira afirma que ataque a creche de Santa Catarina é "injustificável"





O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), classificou como "repugnante" e injustificável" o ataque que matou quatro crianças em uma creche localizada em Blumenau, Santa Catarina, nesta quarta-feira (5).

"Repugnante, deplorável e injustificável o ataque a creche de SC que vitimou crianças indefesas. Minha solidariedade às famílias e que o assassino seja punido com o rigor da lei. Não podemos aplicar atenuantes jurídicos para crimes hediondos", escreveu Lira na sua conta oficial do Twitter.

"No que for preciso, a sociedade terá o meu apoio para endurecer as medidas punitivas aos que atentam contra a vida", complementou.

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, também se solidarizou com as famílias das vítimas, com o povo catarinenese e afirmou que se tratou de um "ataque covarde".

"Ataque covarde a uma creche de Blumenau, em Santa Catarina, que resultou na morte de quatro crianças e ainda deixou feridos. Meus sentimentos aos familiares das vítimas, e minha solidariedade ao povo catarinense, diante de tamanha perplexidade", publicou.







"Enalteço a pronta ação da professora que protegeu vidas de inocentes. Que o caso receba o máximo rigor da lei. Precisamos acabar com esse ambiente de violência no país."



Vítimas com idades entre 3 e 5 anos

As oito crianças vítimas no ataque a uma creche em Blumenau , em Santa Catarina, tinham idades entre três e cinco anos, segundo Diogo de Souza Clarindo, Coronel do Corpo de Bombeiros de SC.

Quatro crianças não resistiram aos ferimentos e morreram no local, já outras quatro - duas meninas de 5 anos e dois meninos, de 5 e 3 anos - ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região, uma delas em estado grave.

Segundo a Polícia Militar, o ataque ocorreu no Centro Educacional Infantil (CEI) Cantinho do Bom Pastor, no bairro Velha. Um homem, de 25 anos, teria invadido a instituição, que é particular, e atacado as crianças com uma machadinha. Pais, viaturas policiais e ambulâncias estão no local.

De acordo com a corporação, o suspeito se entregou se entregou no Batalhão da PM logo após realizar o atentado.

