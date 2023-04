reprodução/tv senado Pacheco, presidente do Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) , chamou de “ataque covarde” a invasão de uma creche em Blumenau, em Santa Catarina, que resultou na morte de quatro crianças nesta quarta-feira (5) . Através do Twitter, o senador prestou solidariedade aos familiares das vítimas.

"Ataque covarde a uma creche de Blumenau , em Santa Catarina , que resultou na morte de quatro crianças e ainda deixou feridos. Meus sentimentos aos familiares das vítimas, e minha solidariedade ao povo catarinense, diante de tamanha perplexidade", disse o senador.

Pacheco também elogiou a ação de uma professora que trancou alguns bebês em uma sala para protegê-los .

"Enalteço a pronta ação da professora que protegeu vidas de inocentes. Que o caso receba o máximo rigor da lei. Precisamos acabar com esse ambiente de violência no país", finalizou.

O crime ocorreu na unidade de ensino Cantinho Bom Pastor, no bairro da Velha. Na ocasião, quatro crianças foram mortas e outras quatro pessoas ficaram feridas por um homem de 25 anos que utilizou uma machadinha.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), decretou luto oficial de três dias no estado após o ataque .

" Santa Catarina está chocada, consternada. Eu já decretei luto, e é um alerta para todos nós da sociedade. A gente precisa conversar mais, a gente precisa chamar mais a família para dentro da escola. Lamentavelmente, é uma dor profunda. Que Deus conforte as famílias desses anjinho", continuou. "E nós, como gestores públicos, precisamos pensar o que a gente pode fazer para contribuir para aumentar essa segurança em todos os aspectos."

A creche publicou uma nota de pesar após o crime.

"Estamos desolados com a tragédia ocorrida no dia de hoje no nosso ambiente escolar, sofrendo terrivelmente e sentindo as dores que afeta cada criança, familiar e amigo. Ainda estamos tentando entender o ocorrido, que atinge o que nos é mais sagrado: a integridade das nossas crianças", diz a nota da creche de educação infantil Cantinho do Bom Pastor.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.