O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), decretou luto oficial de três dias no estado após o ataque a uma creche em Blumenau, no Vale do Itajaí, na manhã desta quarta-feira (5). Um homem, de 25 anos, teria invadido a instituição, que é particular, e atacado as crianças com uma machadinha, segundo a Polícia Militar.

O crime ocorreu na unidade de ensino Cantinho Bom Pastor, no bairro da Velha. Na ocasião, quatro crianças foram mortas e outras quatro pessoas ficaram feridas.

Em pronunciamento, o governador informou que vai implementar o decreto e que o atentado mostra que é preciso maior aproximação familiar com as escolas. "Acabo de decretar luto oficial de três dias em Santa Catarina por essa tragédia que aconteceu em Blumenau na creche Cantinho Bom Pastor. Uma creche privada, no bairro da Velha. Uma tragédia levando a vida inocentes", lamentou Jorginho.

" Santa Catarina está chocada, consternada. Eu já decretei luto, e é um alerta para todos nós da sociedade. A gente precisa conversar mais, a gente precisa chamar mais a família para dentro da escola. Lamentavelmente, é uma dor profunda. Que Deus conforte as famílias desses anjinho", continuou. "E nós, como gestores públicos, precisamos pensar o que a gente pode fazer para contribuir para aumentar essa segurança em todos os aspectos."

Mais cedo, o político já havia se pronunciado sobre o ataque nas redes sociais. No Twitter , Jorginho prestou solidariedade aos familiares das vítimas e informou que o responsável pelo crime já havia sido preso.

O governador também afirmou ter determinado a ação das forças de segurança no local. "É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizmente quatro não resistiram e morreram, além de três feridos", escreveu.

