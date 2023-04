Reprodução / Redes Sociais - 05.04.2023 Ataque a creche deixou mortos e feridos na manhã desta quarta-feira (5)

A creche de educação infantil Cantinho do Bom Pastor, de Blumenau , em Santa Catarina, publicou uma nota de pesar por meio das redes sociais, após um ataque ocorrido contra crianças no local na manhã desta quinta-feira (5).





Na manhã desta quinta, um homem, de 25 anos, pulou um muro e invadiu a instituição, que é particular, e atacou as crianças, alunas da escola, com uma machadinha. Quatro alunos foram mortas e cinco ficaram feridas.

"Estamos desolados com a tragédia ocorrida no dia de hoje no nosso ambiente escolar, sofrendo terrivelmente e sentindo as dores que afeta cada criança, familiar e amigo. Ainda estamos tentando entender o ocorrido, que atinge o que nos é mais sagrado: a integridade das nossas crianças", diz a nota.

De acordo com a corporação, o suspeito se entregou se entregou no Batalhão da PM logo após realizar o atentado.

Até as 10h da manhã, todas as crianças que estavam na escola foram retiradas pela polícia e entregues aos pais.

Investigação

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil de Blumenau, Ulisses Gabriel, os agentes estão apurando a participação de mais pessoas no crime. Segundo ele, a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática vai apurar se o ataque foi organizado online.

"A gente quer identificar se tem mais algum participante. Se mais alguém participou. Como ele tramou esse plano. Onde ele obteve informações", disse o delegado-geral em entrevista à rede Globo.

