O governo de Santa Catarina cancelou as aulas das escolas do município de Blumenau por dois dias após o ataque à creche Cantinho Bom Pastor na manhã desta quarta-feira (5). As instituições de ensino da cidade não vão funcionar entre hoje e esta quinta-feira (6).

Anteriormente, o governador Jorginho Mello já havia decretado luto oficial de três dias no estado após o atentado , que deixou quatro crianças e outras quatro pessoas feridas.

Na manhã desta quarta, um homem de 25 anos invadiu a creche armado com uma machadinha e atacou quatro crianças por volta das 9h. Ele foi detido no local.

Assim que soube do ocorrido, a mãe da catarinense Daniela Mantau, de 47 anos, ligou para a filha. A moradora, que havia saído para trabalhar na hora do ataque, disse que a mãe relatou ter visto uma criança atingida, quando as ambulâncias chegaram ao local.

"É desesperador. Moro em frente à creche. Minha mãe me ligou no momento que estava acontecendo. Minha mãe viu uma das criancinhas atingida, parece que era um menininho. Eram crianças do pré, estavam no parquinho. Ele pulou o muro. Meu filho estudou ali, é uma creche particular muito boa. Estou revoltada", contou, ao jornal O Globo .

O governador Jorginho Mello prestou solidariedade aos familiares das vítimas e informou que o responsável pelo crime já havia sido preso.

O governador também afirmou ter determinado a ação das forças de segurança no local. "É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizmente quatro não resistiram e morreram, além de três feridos", escreveu no Twitter .

Nas redes sociais, a Prefeitura de Blumenau publicou um comunicado informando que o trânsito na região onde a escola está localizada foi interrompido. Segundo a nota, não há previsão para liberação das vias.

