Agência Brasil - Creative Commons Ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira

O senador e ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI) disse que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é uma “grande candidata” a ser vice-presidente da República nas eleições de 2026. Segundo ele, a esposa de Jair Bolsonaro (PL) seria a “única pessoa” capaz de ser eleita senadora nos 27 Estados brasileiros.

A declaração foi dada em entrevista ao jornal O Globo, nesta terça-feira (4). Nogueira afirmou ainda que caso Bolsonaro fique inelegível , os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), são as melhores alternativas para disputar a Presidência da República.

"Vou ser muito franco: é mais fácil um Bolsonaro injustiçado eleger um presidente do que ele próprio ganhar em 2026. Ninguém vai admitir que um presidente, por conta de injustiça, seja tornado inelegível. Vai facilitar muito o trabalho da oposição se acontecer essa injustiça, mas espero que não aconteça", disse Ciro Nogueira.

Sobre os substitutos de Bolsonaro, o senador afirmou: "Os principais nomes são os governadores Tarcísio de Freitas (São Paulo) e Romeu Zema (Minas Gerais), mas temos a senadora Tereza Cristina (PP-MS) e Ratinho Junior, governador do Paraná. Podem surgir outras alternativas até lá. Bolsonaro vai ser decisivo na escolha".

Ciro Nogueira aposta ainda em Michelle Bolsonaro como candidata a vice-presidente.

"Acho que a primeira-dama pode ser uma grande candidata a vice. Ela deve ser a única pessoa no país que se elege senadora nos 27 estados da federação".

Ele ainda avaliou que o ex-presidente cometeu alguns erros durante sua gestão, como declarações sobre as vacinas contra a Covid-19.

"Nós vacinamos a população e, às vezes, ele passava a imagem de que não era a favor da vacina. Eu disse uma vez: “Presidente, se o senhor se vacinar, cresce sete pontos na pesquisa”. Ele falou: “Ciro, não vou fazer isso e enganar o povo em hipótese nenhuma”. Se fosse o Lula, teria aplicado 15 vacinas no braço", declarou o parlamentar.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.